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Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

22.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası kesinleşen H.Ö.E'nin kent merkezinde bir adreste olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ö.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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