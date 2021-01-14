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Nevşehir’de 2020 yılında uyuşturucudan 55 kişi tutuklandı

14.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 507 olayda 875 kişinin yakalandığını açıkladı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında meydana gelen 507 olayda 875 kişinin yakalandığını, 738 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 137 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, 55 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 507 olayda 875 kişinin yakalandığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında meydana gelen 507 olayda 875 kişinin yakalandığını, 738 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 137 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, 55 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 680 adet extacy hap, 313,30 gram bonzai, 3 kilo 83 gram esrar, 4,26 gram kokain, 2 kilo 221 gram metamfetamin, 714 gram eroin, 2,76 gram skank, 178 kök kenevir maddesi, 189 adet kırmızı,yeşil reçeteli ilaç, 193 adet captagon, 15 adet hassas terazi, 11 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 481 adet tabanca mermisi, 61 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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