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Nevşehir'de 3. kattan düşen çocuk yaralandı

21.06.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 3. kattan düşen çocuk yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde 4 yaşındaki D.K, 3. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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