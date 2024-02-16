YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA AA
16.02.2024 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası aday olamayınca hanımı aday olduKocası aday olamayınca hanımı aday oldu
Batan geminin yanına su altı robotuyla inerek görüntüledilerBatan geminin yanına su altı robotuyla inerek görüntülediler
Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyorJandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir zincirleme kaza

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
13:00
İkindi
15:58
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Avanos eczanesi
Avanos
Günes eczanesi
Hacibektas
Onur eczanesi
Merkez
Volkan eczanesi
Kozakli
Haliloglu eczanesi
Derinkuyu
Papatya eczanesi
Acigol
Kervan eczanesi
Urgup
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.