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Nevşehir’de 5 bin 890 öğrenci LGS’ye girecek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş sınavına Nevşehir il genelinde 5 bin 890 öğrenci girecek.20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesinde Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından okullar dezenfekte edilirken Nevşehir İl genelin LGS’ye 5 bin 890 öğrenci katılacak.

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş sınavına Nevşehir il genelinde 5 bin 890 öğrenci girecek.
20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesinde Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından okullar dezenfekte edilirken Nevşehir İl genelin LGS’ye 5 bin 890 öğrenci katılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” 09.30 ve 11.30’da olmak üzere iki oturum olarak yapılacaktır. İlimiz genelinde 103 okulumuzda, il merkezinde ise 35 okulumuzda ve 3 evde sınav hizmeti verilecektir. İl geneli toplam salon sayımız 382, il merkezinde salon sayımız 201 olup bunların 27’si tek kişilik salondan oluşmakta, sınava girecek öğrenci sayımız il genelinde, 5 bin 890 il merkezinde ise 3 bin 148’dir. İl merkezinde 543 öğretmen, ilçelerimizde de 533 öğretmen toplamda ise bin 76 öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır” denildi.

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Akşam
20:15
Yatsı
21:58

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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