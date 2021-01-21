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Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek

21.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek.Nevşehir’de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek olmasının ardından Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek.Nevşehir genelinde dönemin son mesai gününden itibaren okul öncesinde 2 bin 142, ilkokullarda 17 bin 178, ortaokullarda 16 bin 844, liselerde ise 16 bin 666 olmak üzere 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek.
Nevşehir’de 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek olmasının ardından Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek.
Nevşehir genelinde dönemin son mesai gününden itibaren okul öncesinde 2 bin 142, ilkokullarda 17 bin 178, ortaokullarda 16 bin 844, liselerde ise 16 bin 666 olmak üzere 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Korona virüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim olduğu için okullarda karne heyecanı yaşanmayacak.

Nevşehir’de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girecek

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