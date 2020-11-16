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Nevşehir’de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezası verilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan 40 yaşındaki T.K.

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezası verilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan 40 yaşındaki T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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