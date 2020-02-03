Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak 2020 tarihinden başlayan yarıyıl tatili bugün ilk ders zilinin çalmasıyla ile sona erdi. Nevşehir il genelinde 60 bin 966 öğrenci ve 4 bin 576 öğretmen için yeniden ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci yarıyıl başlamış oldu.

“6-10 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak”

2019-2020 eğiti öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan’da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

