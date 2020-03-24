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Nevşehir’de açık ekmek satışı yasaklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren açık ekmek satışı yasaklandı.Nevşehir’de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlığında ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir’de ekmekler poşetli olarak satılacak.

Nevşehir’de açık ekmek satışı yasaklandı

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren açık ekmek satışı yasaklandı.
Nevşehir’de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı başkanlığında ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir’de ekmekler poşetli olarak satılacak. Ekmek hijyeni tedbirleri komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart Perşembe gününden itibaren ekmek satışı yapan bakkal, büfe, bayi, market ve zincir marketlerde ekmeklerin açık olarak bulundurulması yasaklandı. Ekmekler poşetli olarak işletme tarafından dolaba dizilmek ve el ile teması kesilmek zorundadır. Uygulamaya uymayan işletmelere cezai sorumluluk altında olacaktır. Cezalar işletmelere kesilecektir” ifadelerine yer verildi.

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Akşam
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Yatsı
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Dörtkol Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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