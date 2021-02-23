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Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı

23.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de aranan 11 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 11 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan O.A., hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek suçundan aranan Y.H., çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan F.Ç., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan F.B, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G., tehdit suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö., yaralama suçundan aranan M.S., zorlama hapsi suçundan aranan D.M.Ç., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan M.K., büyükbaş ve küçükbaş hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.G.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 11 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan O.A., hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek suçundan aranan Y.H., çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan F.Ç., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan F.B, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G., tehdit suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö., yaralama suçundan aranan M.S., zorlama hapsi suçundan aranan D.M.Ç., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan M.K., büyükbaş ve küçükbaş hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.G. ve aile hukukuna aykırılık suçundan aranan F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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