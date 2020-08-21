YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de aranan 15 kişiden 6’sı tutuklandı

Nevşehir’de aranan 15 kişiden 6’sı tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında 15 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında 15 kişi yakalandı. Yakalananlardan basit yaralama suçundan 10 gün hapis cezası bulunan O.G., borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan ve hakkında 3 ay hapis cezası bulunan A.T., basit yaralama suçundan 3 bin lira para cezası bulunan A.G., Derinkuyu adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 ay hapis cezası bulunan N.K, Kayseri adli makamlarınca 10 ay hapis cezası bulunan Ü.Y. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!' 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!'
PARTNERÜnlülerin sıra dışı maskeleriÜnlülerin sıra dışı maskeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler

Nevşehir Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:49
İkindi
16:33
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Aydın Eczanesi
Merkez
Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Kaya Tuzu Astım Ve Bronşite Iyi Geliyor'
'Kaya Tuzu Astım Ve Bronşite Iyi Geliyor'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.