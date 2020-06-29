YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de aranan 16 şahıs yakalandı

Nevşehir’de aranan 16 şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi yönündeki çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi yönündeki çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Aile boyu tatil! Aile boyu tatil!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nevşehir Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.