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Nevşehir’de aranan 21 kişiden 6’sı tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar büyük takdir topluyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında haklarında yakalama kararı ile aranan 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar büyük takdir topluyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında haklarında yakalama kararı ile aranan 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde aranan 8, Avanos’ta aranan 5, Derinkuyu’da aranan 2, Gülşehir’de aranan 2, Kozaklı’da aranan 2, Hacıbektaş’ta aranan 1 ve Ürgüp ilçesinde aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
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Meydan Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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