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Nevşehir’de aranan 25 kişiden 15’i tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 25 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak asli makamlara teslim edilmesi yönünde yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde 16 ilçelerde ise 9 olmak üzere 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 25 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanarak asli makamlara teslim edilmesi yönünde yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde 16 ilçelerde ise 9 olmak üzere 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 şahıs ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Merkez
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Merkez
Papatya Eczanesi
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Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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