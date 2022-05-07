Nevşehir'de arazide gömülü halde parçalanmış erkek cesedi bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de parçalandıktan sonra araziye gömülmüş erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarında arazide gezinti yapan bir vatandaş, ceset parçasıyla karşılaştı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde erkeğe ait cesedin diğer parçalarını gömülü halde buldu.

Ceset parçaları, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgeye yakın yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



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