Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaralamasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu bağımlısı Y.C.S. babası ile arasında çıkan tartışma sonrasında babasına hakaret edip ölümle tehdit etmesinin ardından babasını bıçakla yaraladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.C.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

