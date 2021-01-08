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Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

08.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaralamasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu bağımlısı Y.C.S.

Nevşehir’de uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaralamasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu bağımlısı Y.C.S. babası ile arasında çıkan tartışma sonrasında babasına hakaret edip ölümle tehdit etmesinin ardından babasını bıçakla yaraladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.C.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Öncül Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
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