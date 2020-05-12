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Nevşehir’de berber ve kuaförler denetlendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 50 günün ardından açılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi.Sağlık İl Müdürlüğü tarafından il genelinde hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlenirken çalışanlara hızlı tanı kiti ile test yapıldı.

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 50 günün ardından açılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi.
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından il genelinde hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlenirken çalışanlara hızlı tanı kiti ile test yapıldı. Nevşehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; İl Sağlık Müdürlüğü doktor, hemşire ve sağlık personelleri tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri, tarafından ilimizde de tekrar faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları ziyaret edilerek, ateş ölçümü yapıldı, bulaşıcı hastalıklar ve özellikle Covid-19 virüsü hakkında hijyen eğitimi verildi. Kurallara uyup uymadığı denetlenerek kontrol edildi. Korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir kapalı tutulan ve alınan kararla 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerde genel hijyen, dezenfeksiyon, kullanılan ekipman ve aletlerin nasıl dezenfekte edileceği korunma yolları hakkında bilgilendirildi. Covid-19 virüsünün solunum yoluyla geçişinde maske, siperlik ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Belirlenen kuralların dışında çalışan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı konusunda bilgilendirilmesinin ardından çalışanlara hızlı tanı testi ile virüse karşı bağışıklıkları kontrol edildi.

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Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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