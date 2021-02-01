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Nevşehir’de bıçaklı gaspçı tutuklandı

01.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de park halinde araç içerisinde bulunan bir kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında park halinde bulunan araç sürücüsü M.C.

Nevşehir’de park halinde araç içerisinde bulunan bir kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında park halinde bulunan araç sürücüsü M.C. araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu Y.C.’nin bıçakla kendisinden zorla para istemesi sonrasında Y.C.’den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Y.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Sabah
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İkindi
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
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Avanos
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