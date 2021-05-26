Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde botunun içine sakladığı uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek, İstanbul'dan ilçeye gelen otobüsü çevre yolunda durdurdu.

Sıcak havaya rağmen ayağındaki kalın botlarla dikkati çeken Afganistan uyruklu G.M.O'nun üst aramasını yapan polis, botların içine gizlenmiş 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.



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