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Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

11.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan erkek cesediyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide, 6 Mayıs'ta parçalanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, cesedin, kentte kendisinden bir süredir haber alınmayan Ü.O. olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgileri olabileceği şüphesiyle G.S, G.G. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki cesetten alınan DNA örneklerinin kimlik tespiti için incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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