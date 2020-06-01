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Nevşehir’de çay ocağı ve kıraathaneler dezenfekte edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan ve normalleşme planı kapsamında bugün yeniden açılan çay ocakları ve kıraathanelerde dezenfekte çalışması yaptı.Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor.Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarının yanı sıra kamu binaları, özel halk otobüsleri, ticari taksiler ve banka şubelerinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, normalleşme planı kapsamında yeniden açılacak olan işyerlerini de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor.Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında bugün yeniden açılan çay ocağı ve kıraathanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Nevşehir’de çay ocağı ve kıraathaneler dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatılan ve normalleşme planı kapsamında bugün yeniden açılan çay ocakları ve kıraathanelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürüyor.
Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarının yanı sıra kamu binaları, özel halk otobüsleri, ticari taksiler ve banka şubelerinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, normalleşme planı kapsamında yeniden açılacak olan işyerlerini de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında bugün yeniden açılan çay ocağı ve kıraathanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Nevşehir’de çay ocağı ve kıraathaneler dezenfekte edildi

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Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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