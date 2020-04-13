YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.V., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan R.B.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.V., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan R.B. ve beyandan sonra mal ve kazançta artış bildirmemek suçundan aranan S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Nevşehir Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:01
Öğle
12:47
İkindi
16:27
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Kübra Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Chp Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Nevşehir’de

Chp Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Nevşehir’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.