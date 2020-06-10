YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de çocuklar için parklarda eğlence düzenlendi

Nevşehir’de çocuklar için parklarda eğlence düzenlendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar için mahallelerde eğlence düzenlendi.Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ebeveynlerinin gözetiminde kaldırılan çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti.Uzun bir aranın ardından yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar için Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda çeşitli etkinlikler düzenledi.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Yeniçeri maskotlarının ve palyaçoların bulunduğu ekipler, çocuklarla birlikte parklarda oyunlar oynayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı.Çocukları ile birlikte parklara gelen vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar için mahallelerde eğlence düzenlendi.
Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ebeveynlerinin gözetiminde kaldırılan çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti.
Uzun bir aranın ardından yeniden dışarı çıkmanın keyfini yaşayan çocuklar için Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle parkları dolaşan, aralarında Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Yeniçeri maskotlarının ve palyaçoların bulunduğu ekipler, çocuklarla birlikte parklarda oyunlar oynayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı.
Çocukları ile birlikte parklara gelen vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:09
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:54

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.