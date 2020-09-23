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Nevşehir’de Covid-19 denetimleri sürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlık ettiği ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlık ettiği ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş eşlik etti. Denetimler kapsamında esnafı ziyaret eden Vali Becel ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezi, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve yaşam alanlarına yönelik kontroller devam ediyor.

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Altınoluk Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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