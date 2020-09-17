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Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni yapıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de 2 şehit ailesi ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de 2 şehit ailesi ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı düzenlenen törenle verildi.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Nevşehir Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Törende konuşma yapan Vali İnci Sezer Becel, madalyanın millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; Şehitlerimizin manevi huzurlarında değerli ailelerine ve gazilerimize Devlet Övünç Madalyasını Tevcih etmek için bir araya geldik. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek; Devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün takdim edeceğimiz madalyaları, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü olarak kabul edin. Bu vesile ile geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimize şifalar diliyorum."
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Valilik binasında gaziler ve şehir aileleri ile bir araya geldi. Törende Vali Becel, madalyaları gazi polis memuru Ali Hakan Soğuk ve gazi jandarma astsubay kıdemli çavuş Dursun Büyükodabaşı ile şehit polis memurları Furkan Demir ve Semih Turgut'un ailelerine teslim etti.

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