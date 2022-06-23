Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarındaki tarlasını süren Y.U'nun kullandığı 06 VK 416 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Y.U'nun cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz