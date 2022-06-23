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Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

23.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarındaki tarlasını süren Y.U'nun kullandığı 06 VK 416 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Y.U'nun cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​

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