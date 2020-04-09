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Nevşehir'de din görevlileri sokağa çıkamayan vatandaşlara hizmet sunuyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Nevşehir'de din görevlileri sokağa çıkamayan vatandaşlara hizmet sunuyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara destek sunuyor.

Gülşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde imamlardan oluşan ekip, 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen talepler doğrultusunda harekete geçiyor.

Müftülüğe ait araçlarla yardıma gereksinim duyanlara hizmet sunan imamlar, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş, gıda ve ilaç taleplerini gün boyu yerine getiriyor.

Ekipler, Yeniyaylacık köyünde yaşayan 79 yaşındaki Bemil Bilen'in talebi üzerine maaşını adresine ulaştırdı.

Bilen, AA muhabirine, sunulan hizmetin gurur verici olduğunu belirterek, "Bizler, sokağa çıkamasak da sağ olsunlar görevliler ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bugün de diğer ihtiyaçlarımızla birlikte bankadan maaşımızı çekip getirdiler. Bundan iyisi can sağlığı, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"Vefa Sosyal Destek Grubu" Gülşehir Nevşehir Yeniyaylacık köyü

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