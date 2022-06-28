Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polise yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün ateşe verdiği motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerince söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Ali Dirikoç Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Burada polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü F.M, bir süre aracıyla kaçtı.

Peşine takılan Yunus timinden kaçamayacağını anlayınca sağ şeritte duran sürücü, motosikletinin yakıt hortumunu kopararak aracını ateşe verdi.

Polis, alevleri yangın tüpüyle söndürdü.

Sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

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