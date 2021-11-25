Nevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bakkal ve büfelerde ekmekler, üzerinde "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı kese kağıtlarıyla satışa sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, özel kese kağıtları hazırlatarak farkındalık çalışması yaptı.

Hazırlanan ambalajlar, kent merkezinde ekmek satışı yapılan bazı iş yerlerine dağıtıldı.

Esnaf ekmekleri, üzerinde "Şiddete hep birlikte dur diyelim" sloganı bulunan ve şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim numaralarının yer aldığı ambalajla müşterilere sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşi Nejla Savran ile çalışmaya destek veren esnafı ziyaret ederek, iş yerlerinin camlarına asılması için "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı afiş ve flama dağıttı.

