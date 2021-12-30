Nevşehir'de eş zamanlı sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretildiğini belirledi.

Ürgüp Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda üç iş yeri ile bir ikamete eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 35 litre etil alkol, 25 litre sahte içki ile bir litre anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

