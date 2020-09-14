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Nevşehir’de eşini döven şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Nevşehir’de eşine dayak atan ve öldürmekle tehdit eden koca tutuklandı.Alınan bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde ikamet eden karı koca arasında tartışma çıktı.

Nevşehir’de eşine dayak atan ve öldürmekle tehdit eden koca tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde ikamet eden karı koca arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında koca K.T. eşini dakikalarca dövdükten sonra bıçakla öldürmekle tehdit etti. Kocasından dayak yiyen kadının polise olayı bildirmesi sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kocaya 60 gün eve yaklaşmama cezası verilirken evde yapılan aramada ise 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan koca K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından aile içi ve kadına şiddet suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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