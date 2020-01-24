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Nevşehir’de firari FETÖ üyesi yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ’cu E.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Saygın Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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