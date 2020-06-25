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Nevşehir’de gasp suçundan 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Nevşehir’de yabancı uyruklu şahsı zorla araca bindirerek gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.Alınan bilgilere göre, Nar Caddesinde bir ikamette yabancı uyruklu şahsın evine giren 3 şüpheli yabancı şahsı darp ederek araca zorla bindirdi.

Nevşehir’de yabancı uyruklu şahsı zorla araca bindirerek gasp eden 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Nar Caddesinde bir ikamette yabancı uyruklu şahsın evine giren 3 şüpheli yabancı şahsı darp ederek araca zorla bindirdi. Aracın içerisinde yabancı şahsı darp ederek cep telefonu ve spor ayakkabısını alan şüpheliler bir süre sonra kaçırdıkları şahsı araçtan indirdiler. Araçtan indikten sonra Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunan şahsın ifadesinden sonra polis ekipleri tarafından M.Ş., G.S., ve M.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve G.S. gasp suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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