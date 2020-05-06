Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.E. ve ’yaralama’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

