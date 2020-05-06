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Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.E.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.E. ve ’yaralama’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bezeyen Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
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