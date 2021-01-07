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Nevşehir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2021 12:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde devam etmekte olan bir inşaattan yaklaşık değeri 20 bin lira olan 6 adet banyo bataryası, 6 adet duş seti, 7 adet lavabo bataryası, 24 adet ara musluk, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral, 400 metre elektrik kablosu ve 100 metre seyyar elektrik kablosunun çalınması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisi E.P., A.İ., S.G., ve M.A.

Nevşehir’de bir inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde devam etmekte olan bir inşaattan yaklaşık değeri 20 bin lira olan 6 adet banyo bataryası, 6 adet duş seti, 7 adet lavabo bataryası, 24 adet ara musluk, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral, 400 metre elektrik kablosu ve 100 metre seyyar elektrik kablosunun çalınması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisi E.P., A.İ., S.G., ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. ve A.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken S.G. ve M.A.’ya adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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