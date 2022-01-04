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Nevşehir'de hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

04.01.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde, iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir iş yerinden inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, hırsızlık zanlılarının kimliklerini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler N.K. ve M.Ç, emniyetteki ifadelerinde çalıntı malzemeleri S.A'ya sattıklarını belirtti.

S.A'nın ikametinde arama yapan ekipler, iş yerinden çalınan eşyaların yanı sıra hassas terazi, 82 gram sentetik uyuşturucu, 15 tabanca mermisi ile 3 altın bilezik, 2 çeyrek altın, 2 gram altın ve 6 bin 170 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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