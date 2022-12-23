Nevşehir'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Nevşehir Adliyesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir, Türkiye ve dünyada yaklaşık iki milyar Müslümanın iman ettiği İslam Peygamberi'ne hakaretin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın müfredat dışına çıkarak sergilediği provokatif söylem ve eyleminin hesabını adalet karşısında vermesi gerektiğini vurguladı.

Kimsenin Müslüman olması için zorlanmadığını ancak İslam'a ve Peygamber'e inananlara da hakaret yetkisi bulunmadığını kaydeden Özdemir şöyle devam etti:

"Sözde öğretim görevlisi Uğur Kutay, Peygamberimiz hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. 'Sanatta yeterlilik dersi' vermesi gerekirken asli görevinin dışına çıkarak yüce Peygamber'e kinini ve nefretini kusmuştur. Şu gerçeğin altını kalın çizgiler ile çizmeliyiz ki hiç kimsenin yüce Peygamber'e hakaret etme hakkı ve hürriyeti yoktur. Bizim talebimiz, bu şahıs hukuk içerinde hak ettiği en ağır ceza ile cezalandırılmasıdır.”

Açıklamanın ardından katılımcılar, Kutay hakkındaki suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

