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Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.Nevşehir Valiliği konferans salonunda düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı.

Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.
Nevşehir Valiliği konferans salonunda düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı. Toplantıda Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında son durum değerlendirilirken İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de alınan yeni tedbirler görüşüldü.
Yapılan toplantı sonrasında, Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerlerin saat 22.00’de kapanması sağlanması kararları alındı.
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ayrıca Nevşehir’de kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda, il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri 04.11.2020 tarihinde toplanan Pandemi Kurulunda değerlendirilmiş olup mesai saatlerinin değiştirilmesine gerek olmadığı kararının alındığı öğrenildi.

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