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Nevşehir'de ilkokuldaki tabloların hurdacıya satıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

30.09.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de ilkokuldaki tabloların hurdacıya satıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sosyal medyada görüntüsü paylaşılan tabloları hurdacıya sattıkları öne sürülen Çardak köyündeki ilkokulun yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Çardak İlkokulu Müdürlüğünce, Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablolarının hurda olarak satıldığı yönündeki paylaşımların ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen okulumuzun kullanıma açılacak olan bölümündeki malzemeler boşaltılırken oluşan, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, tasvip etmediğimiz bazı görüntüler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Konu hakkında güvenlik birimleri tarafından durum ve şahıslarla ilgili yerinde inceleme yapılmış olup olayla ilgili gerekli tutanaklar tutulmuştur.

Ayrıca olay adli makamlara bildirilmiş olup müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme, soruşturma başlatılmıştır."

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