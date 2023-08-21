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Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu

21.08.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak'a giren yabancı uyruklu kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu

Püsküllü mevkisinde yakınlarıyla piknik yapan ve serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan İran uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'yi (28) arama çalışmaları gece devam etti.

Su altı arama ekiplerinin destek verdiği çalışmada, Hoseini'nin cesedi kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde tespit edildi.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Avanos ilçesinde dün ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan Hoseini için AFAD ve Avanos İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.


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