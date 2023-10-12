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Nevşehir'de iş yeri ve otomobilin kundaklanması kamerada

12.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de bir otomobil ile iş yeri kundaklandı.

Kent merkezinde 350 Evler Mahallesi'nde B.İ'ye ait park halindeki otomobilin yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, otomobile yaklaşan şüphelinin önce etrafı kontrol ettiği, daha sonra aracı kundakladığı anlaşıldı.

Öte yandan A.Ö, Acıgöl ilçesi Çayırlık Mahallesi'ndeki oto bakım hizmeti veren iş yerinin kundaklandığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, iki şüpheli iş yerinin önüne geldikten sonra çakmakla ellerindeki molotofkokteylini tutuşturup iş yerinin girişine fırlattığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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