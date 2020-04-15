Nevşehir’de kaldırım ve banka önlerinde sosyal mesafe uyarısı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini yoğun bir şekilde uygulayan Nevşehir Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sosyal mesafenin korunması için çalışma yaptı.

Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Rasim Arı’nın talimatıyla vatandaşların ortak ve yoğun olarak kullanmak zorunda kaldığı alanlarda sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bu kapsamda, bankaların girişleri ve ATM önlerindeki kaldırımlar sprey boya ile boyanarak, ‘Sağlığınız için mesafenizi koruyun. En az 1 metre’ yazıldı. Yapılan uygulama sonrasında banka ve ATM önlerinde sıra bekleyen vatandaşların boya ile yazılan alanlarda beklediği ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Vatandaşlar salgına karşı çalışmalarda farkındalık oluşturan Nevşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

