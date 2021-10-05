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Nevşehir'de kamyonetin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

05.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de kamyonetin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir kamyonetin içinde gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri ortaklaşa sokak uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, aracın tavan ve torpido kısımlarındaki gizli bölmelere saklanmış 160 adet uyuşturucu hap, 71 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram esrar ile pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ş, H.Ç. ve Y.E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.Ş. ve H.Ç, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçundan tutuklandı, Y.E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonetteki uyuşturucunun bulunma anı polis kamerasınca görüntülendi.

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