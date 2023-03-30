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Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

30.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Nevşehir'de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, soğuk havayla yollarda buzlanmaya neden oldu.

Nevşehir-Aksaray kara yolu Örnek Evler mevkisinde, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çekmesinden dolayı ulaşımda aksama yaşanırken, Avanos yolunda ise tipi trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinde ise Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve personelle çalışmasını sürdürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, ekipleri çalışma alanlarında denetledi.

Kentin yüksek noktalarında kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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kar yağışı Nevşehir

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