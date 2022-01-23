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Nevşehir'de kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

23.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdem köyünde bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis Ekipleri, Hacıbektaş-Çiğdem yolunda kara saplandı.

Haber verilmesinin ardından ambulansın bulunduğu bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

Çalışmayı yerinde takip eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, fedakarca çalışan görevlilere teşekkür ederek, "Bu zorlu kış şartlarında milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Türkiye, büyük bir devlet, kimseyi yolda bırakmaz." dedi.

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