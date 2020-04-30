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Nevşehir'de karantina süreleri dolan 235 kişi evlerine gönderildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 10:38 | Son Güncelleme

Nevşehir'de karantina süreleri dolan 235 kişi evlerine gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - Irak'tan Nevşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 235 kişi tahliye edildi.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kapadokya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen, Irak'ta çalışan 235 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüs ve özel donanımlı VIP minibüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşların yurt binasından ayrılışları sırasında ellerinde Türk bayrakları olan görevliler "Güle güle sana, yolun açık olsun" dizelerini seslendirdi.

Kırşehir'e gitmek üzere yola çıkan Ahmet Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süreci boyunca kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti.

Karantina süreci sonunda Irak'tan birlikte geldikleri kişiler arasında koronavirüs vakasına da rastlanmadığını dile getiren Gürses, "Bizimle dört dörtlük şekilde ilgilendiler. Kek ve çaydan, seccade ve dini kitaplara kadar verdiler. Beş yıldızlı otel konforunu yaşadık. Evimizde bulamadığımız huzuru yurtta bulduk." dedi.

Yurttan ayrılışı sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Turan Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ne mutlu Türküm diyene. Bize çok iyi baktılar. Allah, devletimizden Nevşehir'deki sağlık çalışanlarına, emniyet personeline kadar hepsinden razı olsun." diye konuştu.

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14 günlük karantina Irak'tan gelen vatandaşlar Nevşehir

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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
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