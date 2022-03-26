Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kavşakta karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Avanos kara yolunun 10'ncu kilometresindeki Göreme kavşağında Sıdıka Ş. idaresindeki 38 AV 749 plakalı otomobil ile Şenol S. yönetimindeki 06 BAF 708 plakalı otomobil çarpıştı.

Yol kenarına savrulan araçların sürücüleri ve beraberlerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı.



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