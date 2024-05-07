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Nevşehir’de kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

İHA İHA
07.05.2024 14:25
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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülere yansıyan ilk kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, yeşil ışıkta geçen başka bir araçla çarpıştı. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kaza da Bahçeli Evler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrolsüz şerit değiştirerek kavşağa girmeye çalışan bir sürücü kazaya neden oldu.
KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan şehitlik kavşağında meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren bir sürücü, cadde üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Kentte meydana gelen ve KGYS kameralarının kaydettiği kazalar maddi hazarla atlatıldı.

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