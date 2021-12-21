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Nevşehir'de metal malzemenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

21.12.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de metal malzemenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sac profil üretimi yapılan fabrikada üzerine metal malzeme devrilen işçi hayatını kaybetti.

Nevşehir Organize Sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan 29 yaşındaki Durmuş S, devrilen sac rulonun altında kaldı.

Kazayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş S, müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti.

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