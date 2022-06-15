Nevşehir'de motosiklet bisikletlilere çarptı, 3 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bisikletle gezinti yaparken motosikletin çarptığı anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesinde bisikletle seyir halinde olan anne N.K, ile oğlu E.K'ya, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada M.E. idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

E.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz